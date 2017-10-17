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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выбыл из строя с симптомами сотрясения

Драйзайтль выбыл из строя с симптомами сотрясения
Eurosport

42 мин. назад

Старт сезона у «Ойлерс» не задался.

«Эдмонтон» поместил немецкого центрфорварда Леона Драйзайтля в список травмированных.

«Глаз Леона распух и не открывается. Из-за этого у него возникли симптомы сотрясения мозга», – приводит ESPN слова главного тренера «Ойлерс» Тодда Маклеллана.

  • Летом Драйзайтль подписал 8-летний контракт с «Эдмонтоном» с годовой зарплатой в 8,5 млн долларов.
  • 21-летний немец набрал 3 (1+2) очка в 3 стартовых матчах «Ойлерс», но из-за травмы уже пропустил встречу с «Оттавой» (1:6).
  • В 5 матчах «Эдмонтон» потерпел 4 поражения.

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