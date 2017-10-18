4 очка Малкина приговорили «Рейнджерс», Радулов впервые забил за «Даллас». Все результаты ночи НХЛ

«Питтсбург» выиграл второй матч подряд, в тяжелейшем матче переиграв «Рейнджерс» – 5:4. «Пингвины» идеально начали матч и повели 2:0 к 14-й минуте. Казалось, все шло замечательно, но трехминутный провал в середине второго периода стоил гостям нервов: «Нью-Йорк» забросил три подряд и вышел вперед. Только усилия Малкина помогли «Питтсбургу» уехать не с пустыми руками: российский нападающий участвовал в трех заключительных шайбах команды и стал автором решающей в овертайме.

Всего у Евгения 1+3 и первая звезда матча. Еще один русский нападающий, но уже «Рейнджерс» Павел Бучневич, забросил первую шайбу в сезоне.

Сверхбоевой получилась игра в Нью-Джерси, где «Девилс» принимали «Тампу» – 5:4. Матч оказался выдающимся на успехи хоккеистов из России и на сохранение интриги. Команды четыре раза вырывались вперед по ходу встречи, но не избежали серии буллитов. За «Лайтнингс» отжигали Наместников (1+0), Сергачев (0+2) и Кучеров (1+1), но в решающий момент не вытянули: тот же Кучеров сплоховал в серии буллитов и стал автором одной из трех неудачных попыток команды.

Все результаты:

«Филадельфия» – «Флорида» – 5:1

«Вашингтон» – «Торонто» – 0:2, Александр Овечкин не сказал ни слова в матче с «Торонто», из-за чего «Кэпиталс» впервые в сезоне ушли со льда без заброшенных шайб.

«Оттава» – «Ванкувер» – 0:3, Никита Бурмистров набрал 1+1 и принес команде уверенную победу над «Сенаторс».

«Нэшвилл» – «Колорадо» – 4:1, Алексей Емелин выполнил две результативные передачи.

«Виннипег» – «Коламбус» – 2:5, Артемия Панарина хватило на один ассист, но «Коламбус» справился и без его активной помощи.

«Даллас» – «Аризона» – 3:1, Александр Радулов добил соперника и забросил первую шайбу за «Даллас».

«Эдмонтон» – «Каролина» – 3:5

«Лас-Вегас» – «Баффало» – 5:4 (ОТ)

«Сан-Хосе» – «Монреаль» – 5:2

В ночь на 19 октября состоятся три матча.

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