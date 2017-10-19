Владимир Тарасенко пришил «Чикаго» голом и ассистом. Все результаты ночи НХЛ

«Сент-Луис» легко расправился дома с «Чикаго» – 5:2. Результат матча решился в первые 30 минут игры: дубль Шварца (ассист Тарасенко) и шайба Владимира подарили «Блюз» комфортное преимущество. Четвертая шайба Бродзяка окончательно прибила чикагцев.

Все, на что они сподобились – попадания Паника и Хартмана в большинстве за четыре минуты до конца матча. Тарасенко получил третью звезду матча, а его шайба стала 150-й в карьере.

Другие результаты:

«Лос-Анджелес» – «Монреаль» – 5:1

«Торонто» – «Детройт» – 6:3

В ночь на 20 октября состоятся девять матчей.

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