Форвард сборной России Александр Овечкин выбил дверь тараном в стиле мужиков из ФБР

Александр Овечкин вместе с другими игроками «Вашингтона» посетил академию ФБР и выполнил специальное задание. Нападающему выдали таран и предложили выбить дверь – Ови снес ее с петель с нескольких попыток.

Остальные хоккеисты «Кэпиталс» попрактиковались в боевых единоборствах. Встречу в академии ФБР инициировал клуб, который надеется, что это сплотит игроков.

«Вашингтон» идет девятым в Восточной конференции НХЛ.

Овечкин с девятью шайбами лидирует в списке бомбардиров турнира.

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