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Форвард сборной России Александр Овечкин выбил дверь тараном в стиле мужиков из ФБР
Российский нападающий «Вашингтона» продемонстрировал мощь.
Александр Овечкин вместе с другими игроками «Вашингтона» посетил академию ФБР и выполнил специальное задание. Нападающему выдали таран и предложили выбить дверь – Ови снес ее с петель с нескольких попыток.
Остальные хоккеисты «Кэпиталс» попрактиковались в боевых единоборствах. Встречу в академии ФБР инициировал клуб, который надеется, что это сплотит игроков.
- «Вашингтон» идет девятым в Восточной конференции НХЛ.
- Овечкин с девятью шайбами лидирует в списке бомбардиров турнира.
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