Кучеров возглавил гонку бомбардиров, Сергачев сделал дубль за «Тампу». Все результаты ночи НХЛ

19-летний защитник «Тампы» Михаил Сергачев открыл счет своим голам в НХЛ – и сразу отметился дублем. Кроме Сергачева в матче «Лайтнингс» с «Коламбусом» никто не забивал. В обоих случаях российскому защитнику ассистировал Никита Кучеров, который вышел на первое место в бомбардирской гонке, набрав 14 (8+6) очков.

«Сент-Луис» обыграл в гостях «Колорадо» со счетом 4:3. Одно очко в составе «Блюз» набрал Владимир Тарасенко, ассистировавший Полу Штястны. «Сент-Луис» вышел на первое место в Западной конференции: 12 очков в 8 матчах.

Остальные результаты матчей игрового дня:

«Бостон» – «Ванкувер» – 6:3

«Рейнджерс» – «Айлендерс» – 3:4

«Филадельфия» – «Нэшвилл» – 0:1

«Оттава» – «Нью-Джерси» – 4:5

«Чикаго» – «Эдмонтон» – 1:2

«Калгари» – «Каролина» – 1:2

«Аризона» – «Даллас» – 4:5

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