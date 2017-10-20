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Кучеров возглавил гонку бомбардиров, Сергачев сделал дубль за «Тампу». Все результаты ночи НХЛ
В регулярном чемпионате состоялись 9 матчей.
19-летний защитник «Тампы» Михаил Сергачев открыл счет своим голам в НХЛ – и сразу отметился дублем. Кроме Сергачева в матче «Лайтнингс» с «Коламбусом» никто не забивал. В обоих случаях российскому защитнику ассистировал Никита Кучеров, который вышел на первое место в бомбардирской гонке, набрав 14 (8+6) очков.
«Сент-Луис» обыграл в гостях «Колорадо» со счетом 4:3. Одно очко в составе «Блюз» набрал Владимир Тарасенко, ассистировавший Полу Штястны. «Сент-Луис» вышел на первое место в Западной конференции: 12 очков в 8 матчах.
Остальные результаты матчей игрового дня:
«Бостон» – «Ванкувер» – 6:3
«Рейнджерс» – «Айлендерс» – 3:4
«Филадельфия» – «Нэшвилл» – 0:1
«Оттава» – «Нью-Джерси» – 4:5
«Чикаго» – «Эдмонтон» – 1:2
«Калгари» – «Каролина» – 1:2
«Аризона» – «Даллас» – 4:5
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