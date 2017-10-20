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Нападающий «Филадельфии» Уэйн Симмондс пригрозил Райану Джохансену из «Нэшвилла» язычком

Симмондс пригрозил Джохансену язычком
Eurosport

10 мин. назад

То ли поцеловать хотел, то ли создавал коротковолновые колебания.

Нападающему «Флайерс» очень нравятся парни из «Нэшвилла». Особенно предрасположен он к Джохансену.

  • Язычок не помог Симмондсу: «Фила» проиграла «хищникам» со счетом 0:1.
  • Джохансен, впрочем, тоже не отметился результативными действиями.
  • Уэйн в 7 матчах регулярки-2017/18 набрал 7 (5+2) очков.
  • У Джохансена 4 ассиста в тех же 7 играх.

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