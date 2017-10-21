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Овечкин установил рекорд по шайбам в овертаймах, Малкин набрал 2 очка. Все результаты ночи НХЛ
В регулярном чемпионате состоялись шесть матчей.
Шайба Александра Овечкина в овертайме принесла «Вашингтону» победу над «Детройтом» – 4:3. В активе форварда стало 20 шайб в овертаймах в матчах регулярных чемпионатов НХЛ за все время, по этому показателю он обошел чешского форварда «Калгари» Яромира Ягра (19 голов).
По результативной передаче в матче с «Детройтом» сделали игроки «Кэпиталс» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин помог своей команде обыграть на выезде «Флориду» – 4:3. Малкин забросил шайбу в начале второго периода и поучаствовал в голевой комбинации, завершившейся шайбой Сидни Кросби.
Остальные результаты игрового дня:
«Нью-Джерси» – «Сан-Хосе» – 0:3
«Баффало» – «Ванкувер» – 2:4
«Виннипег» – «Миннесота» – 4:3
«Анахайм» – «Монреаль» – 6:2.
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