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Кучеров, Наместников и Сергачев уничтожили «Питтсбург». Все результаты ночи НХЛ

Кучеров, Наместников и Сергачев уничтожили «Питтсбург». Все результаты ночи НХЛ
Eurosport

17 мин. назад

В регулярном чемпионате состоялись 12 матчей.

«Тампа-Бэй» снесла «Питтсбург» в игре регулярного чемпионата НХЛ – 7:1. Результативный матч провели российские хоккеисты «Лайтнгинг» Никита Кучеров (2+1), Владислав Наместников (0+2) и Михаил Сергачев (1+1).

Кучеров забросил первую и шестую шайбы в матче. Никита догнал Александра Овечкина в снайперской гонке (по 10 шайб), а в таблице бомбардиров он с 16 очками уступает только партнеру по звену Стивену Стэмкосу (18).

На 59-й минуте при счете 0:7 Джейк Гюнтцель реализовал большинство и лишил Андрея Василевского второго подряд шатаута.

«Вашингтон» поддержал «Питтсбург» и крупно проиграл «Флориде» со счетом 1:4. В составе «Пантерс» гол и голевую передачу себе в актив записал Евгнеий Дадонов. На его счету 7 очков в 7 матчах.

«Вегас» вырвал победу у «Сент-Луиса» в овертайме – 3:2 ОТ. «Голден Найтс» стали первой командой НХЛ за 100 лет, выигравшей 6 из 7 дебютных матчей.

Остальные результаты дня:

«Рейнджерс» – «Нэшвилл» – 4:2

«Филадельфия» – «Эдмонтон» – 2:1

«Бостон» – «Баффало» – 4:5 ОТ

«Оттава» – «Торонто» – 6:3

«Айлендерс» – «Сан-Хосе» – 5:3

«Коламбус» – «Лос-Анджелес» – 4:6 – ассист у Артемия Панарина

«Даллас» – «Каролина» – 4:3 – у Александра Радулова голевая передача

«Калгари» – «Миннесота» – 2:4

«Аризона» – «Чикаго» – 2:4

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