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Яромир Ягр догнал Горди Хоу на втором месте по матчам в регулярке и плей-офф НХЛ
Важная игра была омрачена травмой.
Форвард «Калгари» провел 1924-й матч в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов (1716) и плей-офф (208).
По этому показателю 45-летний чех сравнялся с Горди Хоу, который удерживает лидерство по матчам в регулярке (1767).
Рекорд принадлежит Марку Мессье, проведшему в НХЛ 1992 матча (1756 – в регулярке, 236 – в плей-офф).
- Ягр не доиграл матч против «Миннесоты», уже в первом периоде получив травму нижней части тела. Сроки восстановления не уточняются.
- В 5 матчах сезона-2017/18 Яромир отдал 2 голевые передачи.
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