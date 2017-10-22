Яромир Ягр догнал Горди Хоу на втором месте по матчам в регулярке и плей-офф НХЛ

Форвард «Калгари» провел 1924-й матч в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов (1716) и плей-офф (208).

По этому показателю 45-летний чех сравнялся с Горди Хоу, который удерживает лидерство по матчам в регулярке (1767).

Рекорд принадлежит Марку Мессье, проведшему в НХЛ 1992 матча (1756 – в регулярке, 236 – в плей-офф).

Ягр не доиграл матч против «Миннесоты», уже в первом периоде получив травму нижней части тела. Сроки восстановления не уточняются.

В 5 матчах сезона-2017/18 Яромир отдал 2 голевые передачи.

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