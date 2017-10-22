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«Детройт» обменял Райли Шиэна в «Питтсбург» и освободил место для Андреаса Атанасиу

«Детройт» обменял Шиэна в «Питтсбург» и освободил место для Атанасиу
Eurosport

54 мин. назадИзменено 27 мин. назад

Потолок зарплат диктует свои условия.

«Детройт» и «Питтсбург» произвели обмен. «Пингвинс» получили форварда Райли Шиэна и выбор в пятом раунде драфта-2018 в обмен на Скотта Уилсона и выбор в третьем раунде драфта-2018.

Как сообщает официальный сайт «Детройта», обмен позволил «Ред Уингс» освободить место в зарплатной ведомости для подписания контракта с Андреасом Атанасиу.

  • Шиэн проводил седьмой сезон в составе «Детройта». На его счету 98 (38+60) очков в 292 матчах.
  • Уилсон за 4 сезона в «Питтсбурге» провел 106 матчей и набрал 32 (13+19) балла.
  • Атанасиу отыграл 101 матч за 2 сезона и заработал 43 (27+16) балла. В июле он стал ограниченно свободным агентом.

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