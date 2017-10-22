Форвард «Айлендерс» Джош Бэйли продел шайбу между ног сопернику, потом себе и забил

Бэйли забил неземной крутости гол во втором периоде. Джош сделал перехват, затем прокинул шайбу между ног Джо Павелски.

Но это было только начало. После этого форвард продел шайбу и клюшку уже себе между ног и забил сумасшедший по техническому оформлению гол.

Бэйли завершил матч с голом, ассистом и показателем полезности +3.

«Айлендерс» выиграли у «акул» со счетом 5:3.

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