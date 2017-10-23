«Детройт» крупно влетел «Ванкуверу» и проиграл четвертый матч подряд в НХЛ

«Ванкувер» уверенно разобрался с «Детройтом» в выездном матче – 4:1.

В составе «Кэнакс» дубль оформил Свен Берчи (15-я и 34-я минуты), по шайбе забросили Дерек Дорсетт (29) и Джейк Вёртанен (40). Голевой передачей в составе победителей отметился Александр Бурмистров, на счету которого стало 1+3.

«Ред Уингс» ответили только точным броском Энтони Манты (19). Команда Джеффа Блэшилла потерпела четвертое поражение подряд.

В ночь на 25 октября «Ванкувер» сыграет в гостях с «Миннесотой», а «Детройт» поедет к «Баффало».

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