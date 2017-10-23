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Роман Полак вернулся в «Торонто»
Чех убедил «Мэйпл Лифс» в своей необходимости.
«Торонто» объявил о подписании полноценного контракта с защитником Романом Полаком.
31-летний чех проведет в составе «Мэйпл Лифс» один сезон и заработает 1,1 млн долларов.
- Полак выступал за «Торонто» в 2014 – 2016 годах, но по ходу сезона-2015/16 был обменян в «Сан-Хосе», с которым дошел до финала Кубка Стэнли.
- В сезоне-2016/17 чех вернулся в «Торонто», провел 75 матчей и набрал 11 (4+7) очков.
- В июле Роман стал свободным агентом, а сентября находился в расположении «Мэйпл Лифс» на просмотровом контракте.
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