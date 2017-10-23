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«Вегас» потерял основных киперов и остался с вратарями, отыгравшими в НХЛ 14 минут на двоих
Дебютантов ждет реальная проверка на прочность.
«Вегас» удивил мощным дебютом, выиграв шесть стартовых матчей из семи – лучший результат за 100 лет. Но теперь «Голден Найтс» столкнулись с кадровыми трудностями.
В середине октября основной вратарь команды Марк-Андре Флери угодил в лазарет с сотрясением, а следом Малколм Суббан получил травму нижней части тела в матче с «Сент-Луисом» и выбыл на четыре недели.
В отсутствие Флери и Суббана «Вегас» доверится вратарям из фарм-клубов Оскару Данску и Максиму Лагасу. Первый дебютировал в НХЛ, сменив Суббана во встрече с «Блюз», и отыграл 13 минут 46 секунд. Лагас в сильнейшей лиге мира еще не играл.
- В ночь на 25 октября новую вратарскую бригаду «Голден Найтс» испытает «Чикаго».
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