Нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров назван второй звездой недели в НХЛ

Кучеров назван второй звездой недели в регулярном чемпионате НХЛ. Никита в четырех матчах «Лайтнинг» на минувшей неделе набрал восемь очков (пять голов и три результативные передачи).

Первой звездой недели стал партнер Кучерова по команде нападающий Стивен Стэмкос, который в четырех последних играх отметился двумя голами и девятью голевыми передачами.

Третьей звездой недели признан форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр, на счету которого 7 очков (5+2) в трех последних играх.

Всего в 9 играх в текущем сезоне 24-летний Кучеров записал в актив 16 очков (10+6).

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