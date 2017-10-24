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Игроку «Лос-Анджелеса» Дрю Даути полоснули коньком по лицу, но он все равно продолжил матч
Дрю Даути не боится ничего.
«Торонто» выиграл у «Лос-Анджелеса» в очередном матче регулярного сезона НХЛ (3:2).
По ходу встречи неприятный эпизод приключился с защитником «Кингс» Дрю Даути: форвард «Торонто» Патрик Марло неумышленно в падении заехал сопернику коньком в лицо.
Случившееся выглядело страшно, но Даути обошелся без серьезных увечий. Игрок продолжил игру после обработки пореза в области носа.
- На счету Даути 3+4 в 8 матчах сезона-2017/18.
- «Лос-Анджелес» лидирует в Западной Конференции с двумя поражениями в восьми матчах.
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