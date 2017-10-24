Игроку «Лос-Анджелеса» Дрю Даути полоснули коньком по лицу, но он все равно продолжил матч

«Торонто» выиграл у «Лос-Анджелеса» в очередном матче регулярного сезона НХЛ (3:2).

По ходу встречи неприятный эпизод приключился с защитником «Кингс» Дрю Даути: форвард «Торонто» Патрик Марло неумышленно в падении заехал сопернику коньком в лицо.

Случившееся выглядело страшно, но Даути обошелся без серьезных увечий. Игрок продолжил игру после обработки пореза в области носа.

На счету Даути 3+4 в 8 матчах сезона-2017/18.

«Лос-Анджелес» лидирует в Западной Конференции с двумя поражениями в восьми матчах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме