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Игроку «Лос-Анджелеса» Дрю Даути полоснули коньком по лицу, но он все равно продолжил матч

Игроку «Лос-Анджелеса» полоснули коньком по лицу, но он все равно продолжил матч
Eurosport

1 час назад

Дрю Даути не боится ничего.

«Торонто» выиграл у «Лос-Анджелеса» в очередном матче регулярного сезона НХЛ (3:2).

По ходу встречи неприятный эпизод приключился с защитником «Кингс» Дрю Даути: форвард «Торонто» Патрик Марло неумышленно в падении заехал сопернику коньком в лицо.

Случившееся выглядело страшно, но Даути обошелся без серьезных увечий. Игрок продолжил игру после обработки пореза в области носа.

  • На счету Даути 3+4 в 8 матчах сезона-2017/18.
  • «Лос-Анджелес» лидирует в Западной Конференции с двумя поражениями в восьми матчах.

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