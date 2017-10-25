Сергачев, Наместников и Кучеров растоптали «Каролину», «Вегас» снова выиграл. Все результаты НХЛ

«Тампа-Бэй» разнесла в гостях «Каролину» благодаря шайбам трех парней из России – 5:1. Счет матча намекает на полную беспомощность хозяев, но это не так: в первом периоде счет открыла «Тампа», забросив в большинстве усилиями Тайлера Джонсона. В середине второго периода Михаил Сергачев удвоил премущество, забросив четвертую шайбу в сезоне.

Хозяева отыграли шайбу в начале третьей 20-минутки, и хлипкий счет 1:2 держался до 18-й минуты, когда гости забросили три шайбы (две – в пустые ворота): отличились Владислав Наместников, Райан Кэллахан и Никита Кучеров. Для последнего точный бросок стал 11-м в сезоне, и он обошел в снайперской гонке Овечкина.

«Вегас» выиграл седьмую встречу из восьми и продолжил погоню за «Лос-Анджелесом». В очередной встрече «Голден Найтс» одолели «Чикаго» – 4:2. В составе новичков НХЛ отличились Карлссон, Носек, Белльмар и Маршессо. У «Чикаго» одну из шайб забросил Патрик Кейн, на счету которого стало 12 очков в сезоне.

Форвард «Вегаса» Вадим Шипачев на льду не появился: клуб снова отдал его в АХЛ в «Чикаго Вулвс».

Другие результаты:

«Айлендерс» – «Аризона» – 5:3

«Филадельфия» – «Анахайм» – 2:6

«Питтсбург» – «Эдмонтон» – 2:1, Евгений Малкин на первой минуте овертайма выдал ассист на Фила Кессела.

«Каролина» – «Тампа-Бэй» – 1:5

«Баффало» – «Детройт» – 1:0, Антипин набрал очко, отдав передачу на Пулио.

«Монреаль» – «Флорида» – 5:1

«Оттава» – «Лос-Анджелес» – 2:3

«Нэшвилл» – «Калгари» – 2:3

«Миннесота» – «Ванкувер» – 0:1

«Колорадо» – «Даллас» – 5:3

«Лас-Вегас» – «Чикаго» – 4:2

В ночь с 25 на 26 октября состоятся две встречи: «Сент-Луис» примет «Калгари», «Коламбус» – «Баффало».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме