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«Сент-Луис» Тарасенко ошпарил «Калгари», Бобровский и Панарин уделали «Баффало»
В НХЛ состоялись 2 матча регулярного чемпионата.
«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Калгари» со счетом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Александр Стин (18-я минута), Джейден Шварц (25), Алекс Пьетранджело (27), Пол Штястны (57) и Джоэл Эдмундсон (60).
Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отдал две голевые передачи. У «Калгари» дубль оформил Микаэль Баклунд (4, 34).
В другом матче дня «Коламбус» дома разгромил «Баффало» – 5:1. В составе хозяев шайбы забросили Оливер Бьоркстранд (12-я минута), Сет Джонс (36), Ник Фолиньо (38), Мэтт Калверт (39) и Джош Андерсон (60). У «Баффало» единственный гол на счету Сета Гриффита (48).
- Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 34 из 35 бросков.
- После игры российский голкипер был признан первой звездой встречи.
- Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей.
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