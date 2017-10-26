«Сент-Луис» Тарасенко ошпарил «Калгари», Бобровский и Панарин уделали «Баффало»

«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Калгари» со счетом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Александр Стин (18-я минута), Джейден Шварц (25), Алекс Пьетранджело (27), Пол Штястны (57) и Джоэл Эдмундсон (60).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отдал две голевые передачи. У «Калгари» дубль оформил Микаэль Баклунд (4, 34).

В другом матче дня «Коламбус» дома разгромил «Баффало» – 5:1. В составе хозяев шайбы забросили Оливер Бьоркстранд (12-я минута), Сет Джонс (36), Ник Фолиньо (38), Мэтт Калверт (39) и Джош Андерсон (60). У «Баффало» единственный гол на счету Сета Гриффита (48).

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 34 из 35 бросков.

После игры российский голкипер был признан первой звездой встречи.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

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