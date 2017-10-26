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«Сент-Луис» Тарасенко ошпарил «Калгари», Бобровский и Панарин уделали «Баффало»

«Сент-Луис» ошпарил «Калгари», Бобровский и Панарин уделали «Баффало»
Eurosport

1 час назадИзменено 43 мин. назад

В НХЛ состоялись 2 матча регулярного чемпионата.

«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Калгари» со счетом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Александр Стин (18-я минута), Джейден Шварц (25), Алекс Пьетранджело (27), Пол Штястны (57) и Джоэл Эдмундсон (60).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отдал две голевые передачи. У «Калгари» дубль оформил Микаэль Баклунд (4, 34).

В другом матче дня «Коламбус» дома разгромил «Баффало» – 5:1. В составе хозяев шайбы забросили Оливер Бьоркстранд (12-я минута), Сет Джонс (36), Ник Фолиньо (38), Мэтт Калверт (39) и Джош Андерсон (60). У «Баффало» единственный гол на счету Сета Гриффита (48).

  • Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 34 из 35 бросков.
  • После игры российский голкипер был признан первой звездой встречи.
  • Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

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