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Экс-звезда НХЛ Джереми Реник: «Большинство игроков «Аризоны» тупые, как коробка с камнями»

Экс-звезда НХЛ: «Большинство игроков «Аризоны» тупые, как коробка с камнями»
Eurosport

6 мин. назад

Высокая оценка.

Бывший хоккеист Джереми Реник поделился мнением об игроках «Аризоны», которая проиграла 9 из 9 матчей на старте сезона НХЛ.

«Аризона» – быстрая команда, у них талантливые ребята. Правда, большинство из них тупые, как коробка с камнями. Нет у них хоккейного интеллекта ни в том, что они делают с шайбой, ни в том, как они играют», – заявил Реник Fanrag.

  • Реник завершил карьеру в 2009 году.
  • Джереми выступал за «Чикаго», «Финикс», «Филадельфия», «ЛА» и «Сан-Хосе».
  • В очередном матче «Аризона» сыграет с «Рейнджерс».
  • Матч состоится 27 октября в 2:00 (мск).

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