Кучеров набрал очки в 11-м матче подряд, Бучневич сделал дубль за «Рейнджерс». Все результаты НХЛ

Российский нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров повторил рекорд клуба по продолжительности результативной серии с начала регулярного чемпионата НХЛ, который принадлежит Мартену Сан-Луи.

Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (3:2). За 11 встреч с начала сезона в его активе 19 результативных баллов (12 шайб и 7 передач). Помимо Кучерова, очки в каждом из 11 матчей со старта сезона набирает и его партнер по звену Стивен Стэмкос.

Кучеров лидирует среди снайперов НХЛ, Стэмкос с 21 очком возглавляет гонку бомбардиров.

«Нью-Йорк» нанес поражение «Аризоне» со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). В составе победителей по дублю сделали российский нападающий Павел Бучневич (16-я и 34-я минуты) и Михаэль Грабнер (26, 60), еще одну шайбу забросил Крис Крайдер (9).

Авторами голов у «койотов» стали Энтони Дюклер (26) и Клейтон Келлер (44). Бучневич был признан второй звездой встречи.

«Флорида» разгромила дома «Анахайм» со счетом 8:3. В составе хозяев дублем отметился российский форвард Евгений Дадонов.

Результаты остальных матчей игрового дня:

«Ванкувер» – «Вашингтон» – 6:2

У «Кэпиталс» первую шайбу в сезоне забросил российский форвард Евгений Кузнецов, которому ассистировал Александр Овечкин. Нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров отметился результативной передачей.

«Эдмонтон» – «Даллас» – 5:4

«Миннесота» – «Айлендерс» – 6:4

«Монреаль» – «Лос-Анджелес» – 0:4

«Оттава» – «Филадельфия» – 5:4

У гостей шайбой и результативной передачей отметился защитник Иван Проворов.

«Бостон» – «Сан-Хосе» – 2:1

«Торонто» – «Каролина» – 3:6

«Питтсбург» – «Виннипег» – 2:1.

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