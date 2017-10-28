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Александр Радулов принес «Далласу» победу, «Вегас» снес «Колорадо». Все результаты дня НХЛ
В регулярном чемпионате прошли шесть матчей.
«Даллас» после двух поражений на старте выездной серии обыграл «Калгари» со счетом 2:1.
На 31-й минуте Джонни Годро вывел «Флэймс» вперед, но «Старс» отыгрались перед концом второго периода: отличился Эса Линдель.
На 53-й минуте победную шайбу забросил Александр Радулов, отправивший шайбу под ловушку Майка Смита. На его счету стало 8 (3+5) очков в 11 матчах.
Форвард «Чикаго» Артем Анисимов в матче с «Нэшвиллом» забросил вторую шайбу в сезоне, причем сделал он это в меньшинстве. Но в отличие от Радулова его гол команде не помог: «Блэкхокс» проиграли – 1:2.
«Вегас» уничтожил «Колорадос» со счетом 7:0. «Голден Найтс» выиграли 6 из 7 стартовых домашних матчей. Лучше в НХЛ дебютировал только «Торонто Аренас» (нынешние «Мэйпл Лифс») в 1917 году – 7 из 7.
Все результаты дня:
«Нью-Джерси» – «Оттава» – 5:4
«Коламбус» – «Виннипег» – 2:1 ОТ
«Каролина» – «Сент-Луис» – 1:2 – Владимир Тарасенко сделал ассист