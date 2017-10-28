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Ядерный буллит 19-летнего игрока «Нью-Джерси», при просмотре которого ты вспомнишь Павла Дацюка
Йеспер Братт – новый король хайлайтов.
«Нью-Джерси» обыграл «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 Б. Решающий буллит по-королевски реализовал форвард «Девилс» Йеспер Братт.
19-летний швед, проводящий дебютный сезон, одним резким движением убрал с пути Майка Кондона и запулил шайбу в пустые ворота.
- «Девилс» выиграли 7 из 9 матчей и выдали лучший старт франшизы с сезона-1993/94.
- Братт набрал в 9 матчах 7 (3+4) очков.
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