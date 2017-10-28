Александр Овечкин пожалел бродягу из Эдмонтона и подарил ему теплую куртку и шапку

28 октября прохожие Эдмонтона наблюдали невероятную картину, которая любому вернет веру в человечество:

«Мы видели, как Алекс Овечкин снял зимнюю куртку, шапку и отдал их бездомному человеку, проходившему мимо по улице. Вау», – сообщил твиттер кафе The Sequel Cafe.

Позже история нашла подтверждение. Жена капитана «Вашингтона» Анастасия Шубская выложила в инстаграм скрин переписки с мужем.

– Зай, сейчас купил бомжу шапку, свитер и теплую куртку.

– Бомжу?

– Да, здесь холодно, а он без одежды. Мне стало его жалко.

– Молодец.

«Кэпиталс» в ночь на 29 октября сыграют с «Ойлерс».

В регулярном чемпионате-2017/18 Овечкин провел 10 матчей, забросил 10 шайб и набрал 12 очков.

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