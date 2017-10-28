Александр Овечкин, Никита Кучеров и еще четверо русских, взорвавших старт сезона НХЛ

Александр Овечкин , «Вашингтон Кэпиталс»

Статистика: 12 (10+2) очков в 10 матчах

Главное достижение: первая звезда первой недели

В первых двух матчах «Вашингтона» Ови показал, зачем летом сбросил кучу килограммов. Хет-трик и покер против «Оттавы» и «Монреаля» до сих пор держат капитана «столичных» в топе снайперов. В последний раз подобная результативность в первых двух матчах НХЛ фиксировалась ровно 100 лет назад. Кажется, будто он все лето слушал критику за очередной проваленный плей-офф и копил злость, а сейчас наконец-то ее выплеснул. Особенно впечатляет его первая шайба в ворота хабов с разворота через 20 секунд после начала игры. Гол плюс пас против «Нью-Джерси» и шайба «Детройту» в овертайме завернули конфетку в фантик: Овечкин оформил 20-ю шайбу в овертаймах и установил новый рекорд лиги по этому показателю, обойдя самого Ягра. Только стабильностью его команда не блещет: «Кэпиталс» опозорились 2:8 в Филадельфии и 2:6 в Ванкувере и сейчас идут вне зоны плей-офф.

Никита Кучеров , «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Статистика: 19 (12+7) очков в 11 матчах

Главное достижение: вторая звезда второй недели

Фоткой Никиты Кучерова можно иллюстрировать слово «стабильность» в толковом словаре Ожегова. Он стал четвертым игроком за последние 30 лет, кто забил в шести стартовых играх. Остальные трое – Марио Лемье, Стив Айзерман и Кит Ткачук. Куч по-прежнему набирает очки в каждом матче, а без гола остался только в Коламбусе. Но вряд ли это его расстроило – «Лайтнинг» в той игре засушили «мундиров» 2:0. Завершив прошлый чемпионат в четырех голах от Морис Ришар Трофи и без плей-офф, нападающий настроился дожать в этом году. Теперь все лидеры «Тампы» в строю, «молнии» идут на первом месте, разобрав по запчастям действующего чемпиона 7:1. А Никита обошел Овечкина в снайперском списке и идет вторым в бомбардирском. По системе гол плюс пас Кучеров уступает только Стиву Стэмкосу, вместе с которым выжигает лед и чужую оборону.

Евгений Кузнецов , «Вашингтон Кэпиталс»

Статистика: 13 (1+12) очков в 10 матчах

Главное достижение: третий лучший ассистент лиги

Без Кузи в этом списке не было бы Овечкина. Челябинец блещет в роли распасовщика: все семь шайб Ови «Оттаве» и «Монреалю» состоялись при его участии. Разделав два канадских клуба, русская связка еще несколько раз проявилась в бригаде большинства с Ти-Джеем Оши, Никласом Бекстремом и Джоном Карлсоном. Эта пятерка наказала «Нью-Джерси» в трех удалениях из пяти, «Тампу» – в двух из четырех. Сумасшедшее видение площадки оправдывает восьмилетний контракт на 62,4 миллиона долларов в год, который Кузнецов подписал с клубом этим летом. Красоту портят два момента: спад команды после феерии и всего один гол. В прошлом сезоне нападающий настрелял 19 шайб – чтобы добраться хотя бы до этого показателя, он должен забивать вдвое чаще. Самому отправлять шайбу в ворота всегда приятнее.

Михаил Сергачев, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Статистика: 10 (4+6) очков в 11 матчах

Главное достижение: лучший молодой старт сезона

«Монреаль» избавляется от русских, «Тампа» коллекционирует. Назвать это основной причиной первого места «Лайтнинг» и последнего «Канадиенс» на Востоке нельзя, но обмен Джонатана Друэна на защитника «Виндзор Спитфайерс» пока в пользу «молний». Ему как будто еще никто не сказал, что он теперь не в OHL – парень набирает очки в том же темпе, что и год назад в молодежной лиге Онтарио. Сейчас Сергачев в топе результативных защитников вместе с Алексом Пьетранджело и Дрю Даути, опережает по очкам Радулова и делает заявку на Колдер Трофи. Девяти классных матчей, включая дубль «Коламбусу» и 1+1 «Питтсбургу» оказалось достаточно, чтобы главный тренер Джон Купер определился с планами на игрока: «Сергачев остается частью «Тампы». Он положительно влияет на команду, и я не могу что-то менять в составе с хоккеистом, у которого такой высокий потенциал». Держать такую находку в фарм-клубе будет только больной.

Артемий Панарин , «Коламбус Блю Джекетс»

Статистика: 10 (1+9) очков в 9 матчах

Главное достижение: набирает очки без Патрика Кейна

Вряд ли стоило ожидать, что после перехода в «Коламбус» Панарин сохранит результативность. Голов и правда немного – всего один. Зато победный и в ворота Хенрика Лундквиста. Что у «хлебушка» действительно хорошо получается с первых матчей за «Блю Джекетс», так это отдавать передачи. Три против «Айлендерс», еще три с «Миннесотой», и неважно, что главными героями эпизодов становятся Кэм Аткинсон, Зак Веренски и Александер Веннеберг. Когда адаптация завершится, Панарин с ними еще сравняется.

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Статистика: коэффициент надежности 2.20, 93.6% отраженных бросков в 10 матчах

Главное достижение: сухарь с 43 отраженными бросками против «Коламбуса»

На первый взгляд статистика Василевского средняя. Но это только потому, что на него практически в каждом матче сыпятся по 30-40 бросков, набить высокие показатели с такой нагрузкой нереально. И не было еще ни одной игры, в которой Андрей не сделал бы шикарный сэйв для хит-парада. Амбиции на Везину Трофи вратарь подтвердил сухарем против «Коламбуса» Бобровского. Василевский отразил все 43 удара, а действующий обладатель трофея – лишь 19 из 21.

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