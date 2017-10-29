Кузнецов сотворил шедевр, «Анахайм» оборвал серию Кучерова. Все результаты дня НХЛ

«Вашингтон» добыл волевую победу в матче с «Эдмонтоном» – 5:2. К 17-й минуте «Кэпиталс» горели 0:2, но капитан Александр Овечкин двумя ассистами на партнеров, помог команде преодолеть неприятности.

При счете 2:2 за дело взялся Евгений Кузнецов, дважды пробивший Кэма Тэлбота. На счету Овечкина третья голевая передача.

Вторая шайба Кузнецова грозит порвать все хайлайты.

Евгений Малкин эффектным уан-таймером открыл счет уже на 11-й минуте матча «Питтсбург» – «Миннесота», но «Пингвинс» в итоге проиграли – 1:2.

Схожая неудача постигла тезку Джино Евгения Дадонов, который набрал 1+1, но «Флорида» в серии буллитов уступила «Детройту» – 2:3.

«Тампа-Бэй» дома проиграла «Анахайму» со счетом 1:4. В этом матче прервалась результативная серия Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса, которые набирали очки во всех 11 первых играх «Лайтнинг».

Остальные результаты дня:

«Баффало» – «Сан-Хосе» – 2:3

«Бостон» – «Лос-Анджелес» – 1:2 ОТ

«Торонто» – «Филадельфия» – 2:4

«Монреаль» – «Рейнджерс» – 5:4 – в составе гостей отличился Павел Бучневич

«Нью-Джерси» – «Аризона» – 4:3

«Сент-Луис» – «Коламбус» – 4:1

«Нэшвилл» – «Айлендерс» – 2:6

«Колорадо» – «Чикаго» – 6:3 – Артем Анисимов забросил шайбу за «Блэкхокс»

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