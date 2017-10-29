«Вегас» отстранил Вадима Шипачева за то, что он покинул фарм-клуб

«Вегас» отстранил Шипачева после того, как нападающий покинул разположение команды АХЛ «Чикаго Вулвз».

Как сообщает журналист Sportsnet Эрик Энгельс, в том случае, если Шипачев не будет обменян в течение суток, то контракт игрока с «Вегасом» будет расторгнут, а сам Шипачев вернется КХЛ.

Шипачев ранее был отправлен «Вегасом» в фарм-клуб «Чикаго Вулвс», но отказался выступать в АХЛ.

В мае «Вегас» подписал с Шипачевым, ранее выступавшим за санкт-петербургский СКА, двухлетний контракт на 9 миллионов долларов.

В начале октября форварда отправили в фарм-клуб в АХЛ, но уже 14 октября вернули в основную команду. Шипачев отметился одной заброшенной шайбой в трех матчах.

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