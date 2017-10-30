«Виннипег» не испугался Евгения Малкина и воткнул 7 шайб «Питтсбургу». Все результаты дня НХЛ

«Питтсбург» получил страшный удар от «Виннипега» – 1:7. Для «Пингвинс» встреча не задалась с самого начала: на второй минуте Эндрю Копп поразил ворота Кейси Десмита, еще через 12 минут цели достиг бросок Блэйка Уилера. Настоящий кошмар случился в заключительные мгновения периода, когда хозяева за 34 секунды забросили трижды, а одну из шайб пропустил сменивший к тому моменту Десмита Мэтт Мюррей.

Все, на что хватило «Питтсбург», – шайба Евгения Малкина в большинстве, которая стала для него пятой в сезоне. Удивительно, но «Пингвинс» серьезно перебросали соперника (32:24), но проиграли пятый матч сезона, пропутив 5 и более шайб.

«Калгари» одолел на своем льду «Вашингтон» – 2:1. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов на двоих отметились лишь удалением последнего на заключительной секунде игры. В сумме соперники нанесли 69 бросокв по воротам друг друга, но забросили лишь три шайбы. Счет на 22-й минуте открыл Майкл Ферланд, на 44-й гости выровняли положение усилиями Якуба Враны и Ти Джея Оши, но последнее слово осталось за хозяевами – отличился Шон Монахан.

В еще одном матче дня «Анахайм» в серии буллитов одолел «Каролину» – 4:3.

В ночь с 30 на 31 октября в НХЛ пройдут 8 матчей.

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