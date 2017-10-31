Радулов уложил «Ванкувер», Тарасенко покрошил «Лос-Анджелес». Все результаты НХЛ

В самом зажигательном для российских болельщиков матче «Флорида» и «Тампа-Бэй» накидали друг другу 13 шайб, в семи из которых приняли участие отечественные игроки – 5:8. «Лайтнинг» оторвались в счете уже к пятой минуте, и все усилия «Пантерс» нагнать соперника оказались тщетными. В составе гостей по два очка набрали Вячеслав Наместников и Никита Кучеров (у обоих 1+1), ассист на счету Михаила Сергачева. За «Флориду» впрягся Евгений Дадонов, но его трех очков не хватило (1+2).

Благодаря очередной победе «Тампа» оторвалась от соперников и лидирует в Восточной Конференции, хотя у команды на три игры больше, чем у идущего следом «Нью-Джерси».

Владимир Тарасенко снова в огне. Российский форвард набрал два очка в игре с «Лос-Анджелесом» (1+1) и стал первой звездой – 4:2. Оба удачных действия Владимир совершил в середине второго периода и организовал рывок «Блюз»: на 27-й минуте Тарасенко забросил с передачи Шварца, а через три минуты партнеры поменялись местами.

«Даллас» одолел «Ванкувер» благодаря гению Радулова – 2:1. Александр поучаствовал в обеих шайбах команды: на 23-й минуте бородатый нап ассистировал Сегину, а на второй минуте овертайма принес «Старс» победу.

Остальные результаты:

«Айлендерс» – «Лас-Вегас» – 6:3, Николай Кулемин усмирил «Вегас» двумя очками (1+1).

«Филадельфия» – «Аризона» – 3:4ОТ, защитник Иван Проворов выдал аж 3 ассиста и спас команду с 0:3, но «Филадельфия» все равно проиграла в овертайме.

«Коламбус» – «Бостон» – 4:3Б, Сергей Бобровский отразил 27 бросков и неожиданно выполнил ассист. Этого не хватило для победы в основное время, но вратарь затащил серию буллитов, не пропустив ни разу.

«Оттава» – «Монреаль» – 3:8

«Сан-Хосе» – «Торонто» – 3:2, Никита Зайцев помог открыть счет в матче Остону Мэттьюсу, но «Сан-Хосе» такой маневр не впечатлил.

В ночь с 31 октября на 1 ноября состоятся 3 матча.

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