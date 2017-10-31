Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» нарядился Дональдом Трампом и пообещал сделать Америку снова великой

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выбрал себе самый провокационный костюм на Хэллоуин.

MVP сезона-2016/17 нарядился президентом США Дональдом Трампом, а его девушка Лорен Кайл изобразила первую леди Меланью Трамп и выложила фото в инстаграм.

Первоначально Лорен выбрала в качестве подписи знаменитый лозунг Трампа: «Сделаем Америку снова великой». Позже она изменила его на нейтральное «Мистер и миссис Трамп».

Макдэвид набрал 11 (5+6) очков в 10 матчах регулярного чемпионата-2017/18.

Коннор – самый молодой капитан в истории НХЛ.

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