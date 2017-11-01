Eurosport

Форвард «Нэшвилла» взял автографы у одноклубников как простой болельщик, и никто ничего не заметил

Форвард «Нэшвилла» взял автографы у одноклубников как простой болельщик, и никто ничего не заметил
Eurosport

6 мин. назад

Один из лучших пранков на Хэллоуин.

В ночь на Хэллоуин нападающий «Предаторс» Ник Бонино с женой Лорен отправились собирать автографы игроков «Нэшвилла». 29-летний форвард даже не загримировался и забил на маску, изобразив простого болельщика, но трюк прокатил.

Игроки «Нэшвилла» не узнали партнера по команде и спокойно оставляли автографы в ответ на его просьбу. На пранк попались Янник Вебер, Юз Сарос, Пекка Ринне, Райан Эллис и Мэтт Ирвин.

  • Закадровый смех принадлежит защитнику «Нэшвилла» Пи Кей Суббану, который снимал происходящее на смартфон.
  • Бонино перешел в «Нэшвилл» летом в качестве свободного агента.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - В MLS ничего не меняется: Джовинко опять идеально положил со штрафного

00:29
Популярные видео
Гол и пас Тарасенко сделали разницу в матче с «Лос-Анджелесом»
 659 просмотров22 ч
«Флорида» и «Тампа» настреляли 13 шайб: в семи поучаствовали русские мужики
1 752 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться