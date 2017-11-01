Форвард «Нэшвилла» взял автографы у одноклубников как простой болельщик, и никто ничего не заметил

В ночь на Хэллоуин нападающий «Предаторс» Ник Бонино с женой Лорен отправились собирать автографы игроков «Нэшвилла». 29-летний форвард даже не загримировался и забил на маску, изобразив простого болельщика, но трюк прокатил.

Игроки «Нэшвилла» не узнали партнера по команде и спокойно оставляли автографы в ответ на его просьбу. На пранк попались Янник Вебер, Юз Сарос, Пекка Ринне, Райан Эллис и Мэтт Ирвин.

Закадровый смех принадлежит защитнику «Нэшвилла» Пи Кей Суббану, который снимал происходящее на смартфон.

Бонино перешел в «Нэшвилл» летом в качестве свободного агента.

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