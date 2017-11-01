Как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день

Eurosport Gold – единственный канал в России, который показывает матчи НХЛ. Телеканал доступен для абонентов «Ростелекома» – подписчики Eurosport Gold в прямом эфире увидят более 350 игр сезона с участием главных звезд российского хоккея.

Eurosport Gold покажет более 120 соревнований в году, включая важнейшие события спорта: турниры «Большого шлема» по теннису (Australian Open, Уимблдон) и снукеру, Кубок Италии по футболу, Гран-при по фигурному катанию и многое другое.

Телеканал доступен в формате высокого разрешения – смотрите лучший хоккей в мире в прямом эфире каждый день на Eurosport Gold HD.

SD-версия в «Интерактивном ТВ» (в пакетах: «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ»)

HD-версия в «Интерактивном ТВ» (в пакетах: «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD»)

SD-версия в «Интерактивном ТВ 2.0» (в пакетах: «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ 2.0», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ 2.0» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ 2.0»)

HD-версия в «Интерактивном ТВ 2.0» (в пакетах: «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ 2.0» и «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD 2.0»)

Так же матчи НХЛ доступны в сервисе Eurosport Player, который открывает доступ к эфиру телеканалов Eurosport в интернете. Все, что нужно сделать – зайти на сайт ru.eurosportplayer.com, выбрать наиболее удобную подписку (это можно сделать тут) и оформить покупку.

Eurosport Player для iOS

Eurosport Player для Android

Хайлайты главных матчей ночи – каждый день в видеоразделе сайта Eurosport.ru