Никита Кучеров признан второй звездой месяца в НХЛ

В октябре Кучеров сыграл в 13 матчах регулярного чемпионата, забросив 13 шайб и сделав 8 ассистов.

Первой звездой месяца признан его партнер по команде Стивен Стэмкос, на счету которого 6 шайб и 18 результативных передач.

Третьей звездой месяца стал форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц, который в 13 матчах в октябре забросил 8 шайб и сделал 9 передач.

Кучеров набирал очки на протяжении 11 стартовых матчей регулярного чемпионата.

В сезоне-2015/16 Кучеров стал лучшим бомбардиром «Лайтнингс» в регулярном чемпионате с 66 очками.

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