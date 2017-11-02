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Никита Кучеров признан второй звездой месяца в НХЛ

Кучеров признан второй звездой месяца в НХЛ
Eurosport

22 мин. назад

Российский форвард «Тампы» уступил только одноклубнику Стивену Стэмкосу.

В октябре Кучеров сыграл в 13 матчах регулярного чемпионата, забросив 13 шайб и сделав 8 ассистов.

Первой звездой месяца признан его партнер по команде Стивен Стэмкос, на счету которого 6 шайб и 18 результативных передач.

Третьей звездой месяца стал форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц, который в 13 матчах в октябре забросил 8 шайб и сделал 9 передач.

  • Кучеров набирал очки на протяжении 11 стартовых матчей регулярного чемпионата.
  • В сезоне-2015/16 Кучеров стал лучшим бомбардиром «Лайтнингс» в регулярном чемпионате с 66 очками.

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