Радулов отличился в четвертой игре кряду, Панарин сделал сотый ассист в НХЛ. Все результаты дня

«Коламбус» разгромил на выезде «Флориду» со счетом 7:3. На 47-й минуте Артемий Панарин ассистировал Буну Дженнеру.

Эта передача стала для Артемия десятой в сезоне-2017/18 и сотой в НХЛ. На счету Панарина 11 очков в 13 матчах нынешней регулярки.

Александр Радулов отличился заброшенной шайбой в четвертой игре подряд, в эффектном стиле переиграв вратаря «Виннипега» Коннора Элльбайка. Но его команду это не спасло: «Даллас» уступил со счетом 2:5.

Многочисленные русские бригады «Вашингтона» и «Тампы» очков не набрали.

Остальные результаты дня:

«Бостон» – «Вегас» – 2:1

«Вашингтон» – «Айлендерс» – 4:3

«Оттава» – «Детройт» - 3:1

«Тампа-Бэй» – «Рейнджерс» – 2:1 ОТ

«Сент-Луис» – «Филадельфия» – 0:2

«Миннесота» – «Монреаль» – 6:3

«Колорадо» – «Каролина» – 5:2 – Наиль Якупов сделал ассист

«Калгари» – «Питтсбург» – 2:1 ОТ – голевая передача у Евгения Малкина

«Аризона» – «Баффало» – 4:5

«Лос-Анджелес» – «Торонто» – 5:3

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме