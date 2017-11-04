«Нэшвилл» грохнул «Анахайм», Слепышев набрал первое очко за «Эдмонтон» в сезоне. Все результаты дня

«Анахайм» не взял реванш у «Нэшвилла» за майское поражение в финале Западной конференции – 3:5.

В составе победителей отличились Скотт Хартнелл (7'), Роман Йоси (20'), Мэтт Ирвин (24'), Виктор Арвидссон (38') и Пи Кей Суббан (60'). «Дакс» ответили голами Антуана Верметта (25'), Хампуса Линдхольма (40') и Якоба Силфверберга (48').

«Эдмонтон» дома прервал трехматчевую серию побед «Нью-Джерси» – 6:3. Победу хозяевам принесли Дрейк Каджиула (6’), Райан Строум (9’), Оскар Клефбом (27’), Милан Лучич (39’), Леон Драйзайтль (54’) и Райан Ньюджент-Хопкинс (59').

23-летний форвард «Ойлерс» Антон Слепышев набрал первое очко в сезоне-2017/18, отдав голевую передачу на Лучича.

У «Дэвилс» по шайбе забросили Тэйлор Холл (15’), Йеспер Братт (26’) и Брайан Гиббонс (55’).

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