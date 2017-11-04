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В НХЛ могут разрешить игрокам марихуану. Естественно, в медицинских целях
Естественно.
НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) обсудят вопрос разрешения хоккеистам использовать марихуану в медицинских целях.
В настоящий момент марихуана не считается в НХЛ запрещенным препаратом, но входит в число наркотических веществ, на наличие которых регулярно проверяются игроки.
Руководство НХЛ хочет сохранить имеющийся статус-кво, но NHLPA все равно намерена поставить вопрос на повестку дня в связи с грядущей легализацией марихуаны в Канаде.
- Марихуана будет легализована на территории Канады с 1 июля 2018 года.
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