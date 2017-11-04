Imago

В НХЛ могут разрешить игрокам марихуану. Естественно, в медицинских целях

В НХЛ могут разрешить игрокам марихуану. Естественно, в медицинских целях
Eurosport

25 мин. назадИзменено 19 мин. назад

Естественно.

НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) обсудят вопрос разрешения хоккеистам использовать марихуану в медицинских целях.

В настоящий момент марихуана не считается в НХЛ запрещенным препаратом, но входит в число наркотических веществ, на наличие которых регулярно проверяются игроки.

Руководство НХЛ хочет сохранить имеющийся статус-кво, но NHLPA все равно намерена поставить вопрос на повестку дня в связи с грядущей легализацией марихуаны в Канаде.

  • Марихуана будет легализована на территории Канады с 1 июля 2018 года.

Больше видео на нашем канале в YouTube

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Макдэвид и дружочки покуражились в танце с «дьяволами» и вырвали победу. Голов – куча

04:34
Популярные видео
«Предаторс» пожарили утятину из Анахайма, отгрузив им 5 шайб
 13 просмотров1 ч
Битвы роботов. Как именно «Ман Сити» обыграет «Арсенал»
1 967 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться