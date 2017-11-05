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Больной лейкемией 7-летний мальчик на одну игру станет ассистентом тренера «Аризоны»

Больной лейкемией 7-летний мальчик на одну игру станет ассистентом тренера «Аризоны»
Eurosport

40 мин. назадИзменено 34 мин. назад

Штаб «Койотис» пополнился перед игрой с «Каролиной».

Болельщик «Аризоны» по имени Брюс займет место на тренерском мостике команды.

«Мы подписали 7-летнего Брюса в качестве ассистента тренера. В настоящий момент он сражается с лейкемией и готов помочь нам в нашем сражении сегодня ночью», – говорится в сообщении в твиттере «Аризоны».

На предматчевом собрании Брюс выступил перед игроками с напутственной речью.

  • Твиттер «Аризоны» на одни сутки был переименован в «Койотис сражаются с раком».
  • Матч между «Аризоной» и «Каролиной» пройдет на арене «Койотис» и начнется в 4 утра по московскому времени в воскресенье.

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