Eurosport
Больной лейкемией 7-летний мальчик на одну игру станет ассистентом тренера «Аризоны»
Штаб «Койотис» пополнился перед игрой с «Каролиной».
Болельщик «Аризоны» по имени Брюс займет место на тренерском мостике команды.
«Мы подписали 7-летнего Брюса в качестве ассистента тренера. В настоящий момент он сражается с лейкемией и готов помочь нам в нашем сражении сегодня ночью», – говорится в сообщении в твиттере «Аризоны».
На предматчевом собрании Брюс выступил перед игроками с напутственной речью.
- Твиттер «Аризоны» на одни сутки был переименован в «Койотис сражаются с раком».
- Матч между «Аризоной» и «Каролиной» пройдет на арене «Койотис» и начнется в 4 утра по московскому времени в воскресенье.
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