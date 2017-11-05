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Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, Кузнецов и Орлов ему в этом помогли. Все результаты НХЛ

Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, Кузнецов и Орлов ему в этом помогли. Все результаты НХЛ
Eurosport

1 час назад

Российская тройка «Вашингтона» в действии.

Ночью с 4 на 5 ноября в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 13 матчей.

«Оттава» – «Вегас» – 4:5

«Сент-Луис» – «Торонто» – 6:4

  • Владимир Тарасенко набрал 1+1 по системе гол+пас. У форварда «Сент-Луиса» стало 300 очков в НХЛ.

«Виннипег» – «Монреаль» – 4:5ОТ

«Бостон» – «Вашингтон» – 2:3

  • Александр Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне с передачи Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

«Тампа-Бэй» – «Коламбус» – 5:4Б

  • Никита Кучеров забросил в начале встречи с передач Наместникова и Сергачева, а во втором периоде ассистировал сам: он поучаствовал в голевой атаке, которая завершилась точным броском Стивена Стэмкоса.

«Флорида» – «Рейнджерс» – 4:5ОТ

«Филадельфия» – «Колорадо» – 4:5Б

  • Наиль Якупов вывел «Колорадо» вперед в начале третьего периода, но «Филадельфия» отыгралась. Гости все равно вырвали победу (правда, не в основное время).

«Даллас» – «Баффало» – 5:1

  • В матче, где многое было понятно к концу первого периода (4:0), Александр Радулов отметился одним ассистом.

«Миннесота» – «Чикаго» – 0:2

  • Артем Анисимов забросил первую шайбу в матче. Она стала победной.

«Аризона» – «Каролина» – 2:1Б

«Ванкувер» – «Питтсбург» – 4:2

  • Евгений Малкин не отличился. «Пингвины» проиграли 4 из 5 последних матчей.

«Лос-Анджелес» – «Нэшвилл» – 3:4ОТ

«Сан-Хосе» – «Анахайм» – 2:1Б

  • В ночь с 5 на 6 ноября в НХЛ состоятся 4 матча.

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