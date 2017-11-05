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Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, Кузнецов и Орлов ему в этом помогли. Все результаты НХЛ
Российская тройка «Вашингтона» в действии.
Ночью с 4 на 5 ноября в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 13 матчей.
«Оттава» – «Вегас» – 4:5
«Сент-Луис» – «Торонто» – 6:4
- Владимир Тарасенко набрал 1+1 по системе гол+пас. У форварда «Сент-Луиса» стало 300 очков в НХЛ.
«Виннипег» – «Монреаль» – 4:5ОТ
«Бостон» – «Вашингтон» – 2:3
- Александр Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне с передачи Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.
«Тампа-Бэй» – «Коламбус» – 5:4Б
- Никита Кучеров забросил в начале встречи с передач Наместникова и Сергачева, а во втором периоде ассистировал сам: он поучаствовал в голевой атаке, которая завершилась точным броском Стивена Стэмкоса.
«Флорида» – «Рейнджерс» – 4:5ОТ
«Филадельфия» – «Колорадо» – 4:5Б
- Наиль Якупов вывел «Колорадо» вперед в начале третьего периода, но «Филадельфия» отыгралась. Гости все равно вырвали победу (правда, не в основное время).
«Даллас» – «Баффало» – 5:1
- В матче, где многое было понятно к концу первого периода (4:0), Александр Радулов отметился одним ассистом.
«Миннесота» – «Чикаго» – 0:2
- Артем Анисимов забросил первую шайбу в матче. Она стала победной.
«Аризона» – «Каролина» – 2:1Б
«Ванкувер» – «Питтсбург» – 4:2
- Евгений Малкин не отличился. «Пингвины» проиграли 4 из 5 последних матчей.
«Лос-Анджелес» – «Нэшвилл» – 3:4ОТ
«Сан-Хосе» – «Анахайм» – 2:1Б
- В ночь с 5 на 6 ноября в НХЛ состоятся 4 матча.
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