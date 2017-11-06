Александр Овечкин: «Не надо стесняться показаться немодным. Я за Путина и не скрываю этого»

Александр Овечкин записал видеосообщение жителям России и поздравил страну с Днем народного единства.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем народного единства – нашим общим праздником. Желаю удачи, добра, мира и счастья.

Хотел быть с вами, но идет регулярный чемпионат НХЛ. Я присоединяюсь к вам из Вашингтона и всем сердцем сейчас с вами. Этот праздник очень важен для нашей страны и нашего народа. Наша сила – сила России – в единстве. И давайте открыто говорить о наших взглядах, принципах, мыслях. Не надо стесняться показаться немодным. Я за Путина и не скрываю этого – Putin Team. С праздником народного единства, друзья», – поздравил форвард.

Ранее Овечкин объявил о создании Putin Team – объединения в поддержку президента России Владимира Путина.

Овечкин с 11 шайбами занимает третье место в списке снайперов НХЛ.

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