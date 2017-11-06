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Сектор болельщиков «Айлендерс» оделся в судейскую форму и весь матч болел за арбитров

Сектор болельщиков «Айлендерс» оделся в судейскую форму и весь матч болел за арбитров
Eurosport

1 час назад

Фанаты повышают карму команде.

Болельщики «Айлендерс» объявили Вечер признательности арбитрам. На матч регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» целый сектор трибун «Барклайс Центр» был одет в судейские черно-белые джерси.

Вдобавок болельщики сочинили кучу плакатов поддержки:

«За скамейку в тонкую полоску».

«Вау, какое хорошее решение арбитра».

«Зебры – тоже люди».

«Стою грудью за судей».

  • «Айлендерс» обыграли «Колорадо» со счетом 6:4.
  • «Айлендерс» занимают одно из двух мест, дающих уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.

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