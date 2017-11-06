Сектор болельщиков «Айлендерс» оделся в судейскую форму и весь матч болел за арбитров
Фанаты повышают карму команде.
Болельщики «Айлендерс» объявили Вечер признательности арбитрам. На матч регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» целый сектор трибун «Барклайс Центр» был одет в судейские черно-белые джерси.
Вдобавок болельщики сочинили кучу плакатов поддержки:
«За скамейку в тонкую полоску».
«Вау, какое хорошее решение арбитра».
«Зебры – тоже люди».
«Стою грудью за судей».
- «Айлендерс» обыграли «Колорадо» со счетом 6:4.
- «Айлендерс» занимают одно из двух мест, дающих уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.
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