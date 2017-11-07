«Он силен, словно бык». Как изменить хоккей, основать культовый фаст-фуд и погибнуть пьяным за рулем

«Тим вцепился в меня медвежьей хваткой и сжал. Я услышал хруст ребер и подумал, что они все сломаются. Стало больно. И затем он бросил меня на лед словно полотенце», – вспоминал Дерек Сандерсон – псих из «Бостона», который потерял инстинкт самосохранения и спровоцировал Хортона.

22-летний дебютант «Брюинс» быстро осознал опрометчивость наглости и в отчаянии пустил в ход зубы.

Обычно количество желающих сразиться с защитником «Торонто» стремилось к нулю. Горди Хоу нарек этого парня самым сильным хоккеистом НХЛ, а от одноклубников он получил прозвища Кларк Кент и Супермен. Ветераны «Торонто» до сих пор вспоминают, как Хортон, ростом всего-то 1,78 метра, поднимал 150-литровые бочки бензина и с легкостью подбрасывал железнодорожные шпалы. Соперников же долгие годы мучили флешбэки о встрече с Тимом на льду.

«Хортон – самый жесткий мастер силовых приемов, с которым я когда-либо сталкивался. Он силен, как бык, и хитует со страшной мощью», – уверял тафгай «Монреаля» Джон Фергюсон.

Если с Суперменом Тима роднила физическая мощь, то с его альтер эго Кларком – очки, которые он редко снимал за пределами льда. Одноклубники часто недоумевали, как с плохим зрением Хортон развил такие силу, катание и чувство игры. Будущий силач родился в маленьком городке Кокран, в 700 милях к северу от Торонто. Малыша нарекли Майлз Гилберт Хортон – в честь двух его дедушек, но мама задолго до родов ласково прозвала его Тимом. Под этим именем он и войдет в историю.

Вопрос выбора спорта для канадского мальчика в те годы не стоял. Юный Хортон выступал за команды Кокрана и Тимминса, в 1947 году приглянулся скаутам «Торонто», подписал контракт и отправился за опытом в команду Колледжа Святого Михаила и фарм. Вскоре «Мэйпл Лифс» затеяли перестройку после выигранных пяти Кубков Стэнли за семь сезонов, а трагический случай обескровил оборону: летом 1951 года Билл Барилко полетел с друзьями на рыбалку на одномоторном самолете и пропал. Погибший экипаж обнаружат лишь спустя 11 лет.

Хортон закрепился в НХЛ в 1952 году, а в следующем сезоне вошел во вторую команду всех звезд. С первых же дней за седьмым номером «Мэйпл Лифс» закрепилась репутация непроходимого защитника, полицейского на льду и невиданного силача. Тим редко сбрасывал перчатки и бил морды соперникам, зато та самая медвежья хватка стала легендарной.

Карьера канадского Супермена развивалась стремительно, но едва не закончилась в марте 1955 года: Тим попал под жесткий силовой прием Билла Гэдсби и отправился в больницу с переломанными челюстью и ногой. Суеверный Хортон связывал инцидент с тем, что утром в день матча отполировал всю обувь. Тим пролежал в гипсе до июля, а когда встал на ноги, вся мускулатура изчезла. Лишь кости, обтянутые кожей. Не каждый бы справился, но Хортон все начал сначала.

«Немногие хоккеисты были так преданы игре. Он мой идеал суперпрофессионала», – вспоминал многолетний соперник Тима из «Чикаго», член Зала славы Бобби Халл.

В 1958 году новый генменеджер и тренер «Торонто» Панч Имлак выменял у «Бостона» опытного Аллана Стэнли. У Молчаливого Сэма и Супермена сложилась идеальная пара. Благодаря напарнику-домоседу Тим перестроил игру, прокачал бросок и стал активнее помогать нападению, благо отнять шайбу у Хортона было так же сложно, как и пройти его – весьма нетипичные навыки для защитников той эпохи.

Имлак за год превратил аутсайдера НХЛ в дважды финалиста Кубка Стэнли, но расцвела династия «Мэйпл Лифс» в сезоне-1961/62, когда «Торонто» впервые за 11 лет взял Кубок Стэнли, а Хортон стал лучшим бомбардиром команды с 16 очками в 12 матчах – рекордный показатель для защитников на тот момент. С его передачи Дик Дафф забросит чемпионскую шайбу в решающей игре финала с «Чикаго».

«Мэйпл Лифс» вернутся за чашей в следующем сезоне, следом сделают хет-трик. 1960-е оказались самыми успешными в жизни Супермена не только на льду. Прежде Тим несколько раз развивал бизнес, держал бургерный ресторан, торговал автомобилями. Прорыв случился в 1964 году, когда предприниматель Джим Шарад убедил Хортона совместно торговать кофе и пончиками.

Так апрельским утром в Онтарио появилась первая кофейня Tim Horton’s Donuts. За последующие 10 лет сеть «Хортонс» разрослась до 35 ресторанов, а к началу нулевых обошла «Макдоналдс» на внутреннем рынке и превратилась в один из символов Канады.

В сезоне-1966/67 «Торонто» в четвертый с Тимом в составе взял Кубок Стэнли. К тому моменту на троне прочно воссел «Монреаль», и победа стариков из «Мэйпл Лифс» в финале восприняли суперсенсацией.

Игроки, подарившие крупнейшему городу Канады команду-династию, уходили, но главный силач «Торонто» не бросил своих. В сезонах-1967/68 и 1968/69 Тим попадал в первую Команду всех звезд, побил собственный бомбардирский рекорд (40 очков) и заодно установил страшную планку для защитников: 486 матчей подряд в регулярном чемпионате с 11 февраля 1961 года по 4 февраля 1968 года. Рекорд побил Карлис Скрастиньш только 49 лет спустя.

По окончании сезона-1968/69 Хортон собрался на покой, но поддался уговорам остаться. Остаться лишь затем, чтобы мартовским утром 1970 года болельщики «Торонто» прочли шокирующую новость: легенда франшизы обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс». После полутора лет в Большом яблоке Тим снова подумал о финише. Хоккей уже дал ему все, а дома ждали успешные бизнес и счастливая семья: у Хортона подрастали четыре дочери. Но предложение «Питтсбурга» убедило Тима отложить уход.

На следующий год Супермен перешел в «Баффало» под крыло старому доброму Имлаку, искавшему ментора для молодых защитников. Эксперимент удался: «Сэйбрс» впервые пробились в плей-офф, а в игре 43-летнего Тима ничто не указывало на почтенный возраст. Восхищенное руководство «Сэйбрс» уговорило Тима поиграть еще годик.

Сезон-1973/74 должен был стать последним в долгой карьере Хортона, нового шанса передумать не представилось. 20 февраля 1974 года «Сэйбрс» гостили у «Мэйпл Лифс». Хортона признали третьей звездой матча, хотя его команда проиграла (2:4), а Супермен не вышел на последний период из-за травмы челюсти. Руководство разрешило ветерану провести вечер в Торонто с семьей и вернуться в Баффало отдельно от команды на подаренном Имлаком спорткаре. Еще не рассвело, когда тренер «Баффало» Джо Крозье получил страшный звонок из полиции: «Вы нужны для опознания тела».

Трагедия произошла близ Сент-Катаринса. Автомобиль Хортона врезался в бетонный отбойник и перевернулся – игрока выбросило из машины. Смерть наступила мгновенно. Многие десятилетия ходили слухи, что легендарный силач сел за руль в нетрезвом состоянии, но правда открылась спустя 31 год, когда были рассекречены результаты вскрытия – уровень алкоголя в крови хоккеиста в два раза превышал норму. Так буднично ушел хоккейный Супермен.

В 1977 году Хортона включили в Зал хоккейной славы, а спустя еще 40 лет НХЛ признала его одним из 100 величайших игроков в истории.

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