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Сын скончавшегося комментатора НХЛ исполнил гимн США так, что даже ты встанешь с кресла

Сын скончавшегося комментатора НХЛ исполнил гимн США так, что даже ты встанешь с кресла
Eurosport

17 мин. назадИзменено 13 мин. назад

Проникновенно.

1 октября скончался один из самых популярных американских комментаторов Дэйв Стрэйдер.

В память о Дэйве «Даллас» пригласил его сына Тревора спеть перед игрой с «Виннипегом» национальный гимн США. Получилось очень красиво.

  • Стрэйдер, помимо НХЛ, комментировал матчи женской НБА. В апреле 2017 года он получил награду Foster Hewitt Memorial Award за выдающийся вклад в трансляции хоккея.
  • Дэйв Стрэйдер скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием – холангиокарциномой.
  • «Даллас» проиграл «Виннипегу» со счетом 1:4.

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