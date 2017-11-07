Сын скончавшегося комментатора НХЛ исполнил гимн США так, что даже ты встанешь с кресла

1 октября скончался один из самых популярных американских комментаторов Дэйв Стрэйдер.

В память о Дэйве «Даллас» пригласил его сына Тревора спеть перед игрой с «Виннипегом» национальный гимн США. Получилось очень красиво.

Стрэйдер, помимо НХЛ, комментировал матчи женской НБА. В апреле 2017 года он получил награду Foster Hewitt Memorial Award за выдающийся вклад в трансляции хоккея.

Дэйв Стрэйдер скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием – холангиокарциномой.

«Даллас» проиграл «Виннипегу» со счетом 1:4.

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