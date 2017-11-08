Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 очка и стал первой звездой матча против «Койотис»

Встреча, состоявшаяся в Питтсбурге во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Джастин Шульц (1-я минута), Малкин (4) и Фил Кессел (47), у «Аризоны» отличился Тобиас Ридер (41). На счету Малкина также два ассиста.

Малкин был признан первой звездой матча.

«Питтсбург» занимает вторую строчку в Восточной конференции, имея худшую после «Баффало» разницу заброшенных и пропущенных шайб (-14).

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