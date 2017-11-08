Eurosport
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 очка и стал первой звездой матча против «Койотис»
Российский нападающий поучастовал в каждой голевой атаке «Пингвинс» в игре с «Аризоной».
Встреча, состоявшаяся в Питтсбурге во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Пингвинз» шайбы забросили Джастин Шульц (1-я минута), Малкин (4) и Фил Кессел (47), у «Аризоны» отличился Тобиас Ридер (41). На счету Малкина также два ассиста.
- Малкин был признан первой звездой матча.
- «Питтсбург» занимает вторую строчку в Восточной конференции, имея худшую после «Баффало» разницу заброшенных и пропущенных шайб (-14).
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