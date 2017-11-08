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3 очка форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, обломавшие рога дьяволам

3 очка Тарасенко, обломавшие рога дьяволам
Eurosport

48 мин. назадИзменено 42 мин. назад

«Блюзмены» победили «Нью-Джерси» в гостях.

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Блюз».

Тарасенко забросил шайбу на 39-й минуте, а затем ассистировал Джейдену Швацу (41) и Брэйдену Шенну (60). У хозяев отличился Блэйк Колман (4).

  • Тарасенко был признан первой звездой матча.
  • «Сент-Луис» лидирует в Западной конференции с 25 очками в 16 матчах.

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