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3 очка форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, обломавшие рога дьяволам
«Блюзмены» победили «Нью-Джерси» в гостях.
Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Блюз».
Тарасенко забросил шайбу на 39-й минуте, а затем ассистировал Джейдену Швацу (41) и Брэйдену Шенну (60). У хозяев отличился Блэйк Колман (4).
- Тарасенко был признан первой звездой матча.
- «Сент-Луис» лидирует в Западной конференции с 25 очками в 16 матчах.
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