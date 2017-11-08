Яромир Ягр вышел на второе место по матчам в истории НХЛ

«Калгари» в ночь на среду проиграли на своем льду «Ванкуверу» (3:5). Эта игра стала для Ягра 1925 матчей: 1717 – в регулярных чемпионатах, 208 – в плей-офф НХЛ.

У Горди Хоу было 1924 игры.

Лидером остается Марк Мессье, на счету которого суммарно 1992 матча (1756 – в регулярных чемпионатах, 236 – в плей-офф).

45-летний чех дебютировал в НХЛ в сезоне-1990/91.

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