Евгений Малкин: «Для России ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом недопустимо»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался по поводу участия России в Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане.

«Меня это не удивляет, что Россию могут не допустить на Олимпиаду. Так ведь не первый раз делается. Похожая история происходила перед летними Играми. А сейчас у нас сочинские медали забирают – вот уже Легков попал под удар, другие на очереди.

К сожалению, спорт стал политикой. Нам, спортсменам, очень тяжело – давление со всех сторон. А теперь начали давить на целые страны. Я согласен с позицией России: если МОК разрешит ехать в Пхёнчхан под нейтральным флагом, то это недопустимо. Наши спортсмены должны выступать только под своим триколором, со своим национальным гимном.

Кто сыграет на Олимпиаде? Нужно понимать, что МОК потеряет серьезные деньги, упадет рейтинг трансляций. Вы хотите показать всему миру хоккей второго дивизиона? А ведь хоккейный финал всегда идет в день закрытия Олимпиады, это главный гвоздь соревнований.

Это политика чистой воды. Сам я в политические дела не лезу. Но смотреть на это со стороны грустно», – заявил Малкин в интервью «Советскому Спорту».

МОК может не допустить Россию до участия в Олимпиаде под своим флагом.

Олимпиада состоится в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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