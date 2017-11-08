«Чемпионат»: «Сент-Луис» предложил контракт Данису Зарипову

Дисквалифицированный на 2 года за употребление запрещенных препаратов Зарипов может оказаться в НХЛ.

По информации «Чемпионата», на бывшего игрока «Металлурга» с предложением вышел «Сент-Луис», но сам Зарипов на него пока не отреагировал.

Ранее контракты Зарипову предлагали «Питтсбург» и «Чикаго», но они форварда не устроили.

Зарипов был дисквалифицирован международной федерацией хоккея на 2 года, но НХЛ разрешила ему перейти в один из клубов Лиги.

В сезоне-2016/17 Данис стал лучшим игроком КХЛ, набрав 67 баллов за результативность.

Спасаться бегством. Почему НХЛ – лучший вариант для Даниса Зарипова

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме