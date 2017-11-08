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«Чемпионат»: «Сент-Луис» предложил контракт Данису Зарипову
Лучший игрок КХЛ прошлого сезона может переехать за океан.
Дисквалифицированный на 2 года за употребление запрещенных препаратов Зарипов может оказаться в НХЛ.
По информации «Чемпионата», на бывшего игрока «Металлурга» с предложением вышел «Сент-Луис», но сам Зарипов на него пока не отреагировал.
- Ранее контракты Зарипову предлагали «Питтсбург» и «Чикаго», но они форварда не устроили.
- Зарипов был дисквалифицирован международной федерацией хоккея на 2 года, но НХЛ разрешила ему перейти в один из клубов Лиги.
- В сезоне-2016/17 Данис стал лучшим игроком КХЛ, набрав 67 баллов за результативность.
Спасаться бегством. Почему НХЛ – лучший вариант для Даниса Зарипова
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