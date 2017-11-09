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Бучневич царским голом вынес «Бостон», Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня НХЛ

Бучневич царским голом вынес «Бостон», Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня НХЛ
Eurosport

1 час назадИзменено 50 мин. назад

Состоялись 3 матча регулярного чемпионата.

«Рейнджерс» обыграли на родном льду «Бостон» со счетом 4:2.

На 10-й минуте счет в эффектном стиле открыл российский форвард Павел Бучневич.

5 минут спустя Бучневич ассистировал Джимми Весси (15-й). Американец в итоге оформил дубль (15, 16). Еще один гол на счету Рика Нэша (60). В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк (11) и Патрис Бержерон (47)

На счету Бучневича стало 7 голов и 7 голевых передач в 17 матчах.

В другом матче дня «Тампа-Бэй» уничтожила «Сан-Хосе» – 5:1. Никита Кучеров стал первым хоккеистом, забросившим в сезоне-2017/18 15 шайб.

Еще дважды Кучеров ассистировал Владиславу Наместникову. Первый гол – просто космическая комбинация.

Другой результат дня:

«Торонто» – «Миннесота» – 4:2

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