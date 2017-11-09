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Форвард «Тампы» Владислав Наместников признан звездой дня в НХЛ

Наместников признан звездой дня в НХЛ
Eurosport

40 мин. назадИзменено 30 мин. назад

Парень забросил за 16 матчей почти столько же шайб, сколько за весь предыдущий сезон.

Нападающий «Тампа-Бэй» Владислав Наместников признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

В матче против «Сан-Хосе» (5:1) Наместников забросил две шайбы и отдал голевую передачу на Никиту Кучерова.

Второй звездой стал форвард «Рейнджерс» Джимми Веси, который в течение 29 секунд оформил дубль в ворота «Бостона» (4:2). Тройку замкнул вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен, отразившей 35 бросков из 37 в игре с «Миннесотой» (4:2), сообщает официальный сайт НХЛ.

  • Наместников набрал 17 (7+10) очков в 16 матчах. За весь сезон-2016/17 он заработал 27 баллов и забросил 10 шайб.

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