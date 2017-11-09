Eurosport
Игроки «Сан-Хосе» затупили, вышли вчетвером в равных составах и получили от Наместникова
Логика «акул» отличается от человеческой.
«Сан-Хосе» крупно проиграл дома «Тампе» (1:5), и после следующего эпизода такой исход покажется еще не самым жестким.
На 32-й минуте гости завязали позиционную атаку в чужой зоне. При этом большую часть эпизода «Шаркс» оборонялись вчетвером, хотя никакого удаления не было.
Лишь на 15-й секунде пятый хоккеист соизволил явиться на подмогу команде, но яростную комбинацию «Лайтнинг» было уже не остановить. Шайбу забросил Владислав Наместников.
- Наместников завершил матч с 3 (2+1) очками. Столько же баллов у Никиты Кучерова (1+2).
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