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«Все в «Вегасе» играли лучше, чем он». Вадим Шипачев окончательно покинул НХЛ

«Все в «Вегасе» играли лучше, чем он». Шипачев окончательно покинул НХЛ
Eurosport

44 мин. назадИзменено 34 мин. назад

Клуб из Лас-Вегаса подтвердил расставание с российским нападающим.

В «Вегасе» подтвердили, что Шипачев имеет право выступать за любую команду в КХЛ и за ее пределами.

«Все здесь играли лучше, чем он. Мы были готовы к тому, чтобы он выступал в фарм-клубе в Чикаго и хотели работать с ним, но Вадим хотел вернуться домой», – сказал гендиректор «Голден Найтс» Джордж Макфи, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

  • Шипачев стал игроком «Вегаса» весной 2017 года, подписав контракт на 2 года и 9 миллионов долларов.
  • В НХЛ Шипачев провел всего 3 матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.
  • Шипачев получил подписной бонус в размере 2 миллионов долларов.

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