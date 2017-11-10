From Official Website
«Все в «Вегасе» играли лучше, чем он». Вадим Шипачев окончательно покинул НХЛ
Клуб из Лас-Вегаса подтвердил расставание с российским нападающим.
В «Вегасе» подтвердили, что Шипачев имеет право выступать за любую команду в КХЛ и за ее пределами.
«Все здесь играли лучше, чем он. Мы были готовы к тому, чтобы он выступал в фарм-клубе в Чикаго и хотели работать с ним, но Вадим хотел вернуться домой», – сказал гендиректор «Голден Найтс» Джордж Макфи, которого цитирует официальный сайт НХЛ.
- Шипачев стал игроком «Вегаса» весной 2017 года, подписав контракт на 2 года и 9 миллионов долларов.
- В НХЛ Шипачев провел всего 3 матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.
- Шипачев получил подписной бонус в размере 2 миллионов долларов.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте